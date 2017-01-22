Meslektaşları Mumcu'yu Anlatacak

Bayraklı Belediyesi, Adalet ve Demokrasi Haftası kapsamında 24 yıl önce suikasta kurban giden araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu düzenleyeceği panelle anacak. Gazetecilerin yer alacağı panel 24 Ocak Salı günü Bayraklı Belediyesi Havuz Düğün Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.



Ölümünün 24'üncü yılında araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, meslektaşları ve dostları tarafından Bayraklı'da anılacak. Bayraklı Belediyesi'nce düzenlenen paneli İzmir'i sevenler platformu başkanı, gazeteci-yazar Sancar Maruflu yönetecek. Etkinliğe, 68'liler Platformu Başkanı, gazeteci-yazar, şair Okan Yüksel, Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şube Başkanı Halil Hüner, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirik konuşmacı olarak katılacak. Panel'de meslektaşları ve dostları Mumcu'yu konuşacak, şiirlerle, özlü sözlerle usta gazeteciyi anacak.



"Fikirleri hala yaşıyor"



Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Uğur Mumcu şuan aramızda değil ama fikirleri hala yaşıyor. Sevgili Mumcu'yu düzenleyeceğimiz panelle anacağız" dedi. Karabağ, herkesi düzenlenecek panele davet etti. - İZMİR