Mesleklerin Geleceği Beylikdüzü'nde Konuşuldu

Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (BEYGEM), üniversiteye hazırlanan gençler için faydalı bir çalışmaya imza attı. Eğitim sektörünün önemli isimlerinin öğrencilerle buluştuğu seminerde; okulun ve bölümün titizlikle karar verilmesi gerektiği üzerinde durulurken, geleceğin trend meslekleri de ortaya kondu.



Mesleklerin Geleceği Semineri Programı, Beylikdüzü'nde 14 üniversiteden toplam 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezinin üniversitelerle işbirliği içinde hazırladığı seminer programının açılış konuşmasını Beylikdüzü Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu yaptı. Ardından CNN Türk Başarıya Doğru Programı Yapımcısı, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı Sait Gürsoy etkili bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Çakılcıoğlu ve Meclis Üyesi Haluk Karataş, katılımlarından dolayı Gürsoy'a teşekkür plaketi takdim etti.



"Donanım için yüksek lisans ve çift ana dal şart"



Yapımcı ve Yazar Gürsoy, meslek ve okul seçerken, ortamın sunduğu imkanların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirterek, "Geleceğinizle ilgili karar verirken başarı sıran nereye yeterse oraya girersin yanlıştır. Geleceğiniz başarı sıralamasına bırakılamaz. Donanımlı bir hale gelmeniz için yüksek lisans ve çift ana dal yapmanız çok önemli. Tercih yapacağınız okulların çift ana dal sunma imkanı var mı mutlaka sormalısınız" diye konuştu. Özellikle iş görüşmelerinde öz geçmiş, beden dili ve sosyal medyanın nasıl kullanıldığının büyük önemi olduğunu ifade eden Gürsoy, "İstediğiniz okulun girişimcilik dersini olup olmadığını sorun. Hangi şirketlerde hangi staj fırsatlarını sunuyorlar öğrenin" dedi.



"Hayatta kalabilecek bölüm ve meslekleri seçebilmeniz mühim"



Mesleklerin Geleceği Semineri'nin ikinci oturumu BEYGEM Koordinatörü Göksel Gökçe tarafından gerçekleşti. Bu oturumda Öğretmen 2.0 Kitabının Yazarı Burcu Aybat ve Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Özel konuşmacı olarak yer aldı. Aybat, iş dünyasında sorumluluk ve risk alan girişimci bireylere ihtiyaç duyulduğunu aktardı. Doç. Dr. Özel ise becerilerin geliştirilmesinin, disiplinlerarası yaklaşımın ve değişime açık olmanın önemi üzerinde durdu. Özel, ayrıca "Hayatta kalabilecek bölüm ve meslekleri seçebilmeniz mühim" dedi.



Gün boyunca devam eden seminerde katılımcı olan üniversite yetkilileri popüler olan bölümleri anlattı. Bunlar arasında Yönetim Bilişim Sistemleri, Yeni Medya ve İletişim, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Bilgi ve Belge Yönetimi ile Yazılım Mühendisliği bölümleri olduğu aktarıldı. - İSTANBUL