Mesleki yeterlilik belgesinde rekor katılımlı sınav

TTO Başkanı Olgun "Yeni yıl ile birlikte cezalar kesilmeye başladı. Firmaların mağdur olmaması için sınavların periyodunu artıracağız" dedi.

Sınav odada, uygulama fabrikada

Torbalı Ticaret Odası'nın (TTO) organizasyonunda, MEYBEM A.Ş. gözetiminde, mesleki yeterlilik sınavları gerçekleştirildi. CNC Operatörlüğü, Makine Bakım ve Çelik Kaynak sektöründen 120 kişinin katıldığı sınavlar gerçekleştirildi. İkinci sınavın gerçekleştirildiği Torbalı Ticaret Odası'nda sınavlara yoğun bir ilgi var. Rekor düzeyde katılım sağlandığı sınava birçok fabrikadan personel katılırken, bireysel katılımlar da gerçekleştirildi. Perşembe günü başlayan sınavlar Cuma, Cumartesi ve Pazar günü de devam etti. Başvuran firmaların çalışanları yazılı sınavlarını Ticaret Odası'nın toplantı salonunda gerçekleştirirken uygulama sınavları ise işyerlerinde yapılıyor.

FABRİKADA UYGULAMALI SINAV

TOBB tarafından tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MEYBEM), tarafından yetkilendirilen 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' kapsamında yapılan sınavlar hız kesmeden devam ediyor. İlkinin 1 ay önce gerçekleştirildiği sınavın ikincisi de hafta sonu günü yapıldı. Talepte bulunan oda üyesi iş yerleri çalışanlarına yönelik 12­15 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenen çelik kaynakçısı, makine bakımcısı ve CNC tezgah operatörü mesleklerindeki sınavlara 120 aday katıldı. Yazılı test ve iş başında uygulamalı olarak gerçekleştirilen sınavların, test sınavları Torbalı Ticaret Odası'nda, uygulama sınavları ise işyerlerinde yapıldı. Sınavlara; Punteks Tekstil, Maurer Söhne, Mascıo Gaspardo, Japar, Doğanay, Haz Mermer, ARC Ambalaj, Özgür Atermit, Starmax, Betonstar, Ekoten, Bayraktar Madencilik, Pehlivanoğlu, Yeni Prefabrike ve HG Göl firma çalışanları katıldı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgın, "İş dünyasının olmazsa olmazı olan insan gücünün, daha kaliteli ve profesyonel bir şekilde sürdürülebilmesi açısından oldukça önemli bir sınav. İlçemizde ikincisini gerçekleştirdiğimiz sınava rekor bir katılım oldu. Yeni başvurular da hızla devam ediyor. Önümüzdeki aylarda da mesleki yeterlilik sınavlarını gerçekleştireceği" dedi. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen 48 meslek dalına "Mesleki Yeterlilik Belgesi" zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Olgun, Mesleki Yeterlilik Belgesi olamayanlara, iş müfettişlerince cezai işlem uygulaması olacağını hatırlattı. Oda üye firmaların çalışanlarının Mesleki Yeterlilik Belgesi alması için Torbalı Ticaret Odası olarak gereken çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini ifade eden Olgun, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni çalışanlarına aldırmak isteyen üye firmaların, oda ile irtibata geçmelerinin yeterli olacağını söyledi.

