Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldiğini bildirdi.



İnağ, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda söz konusu belgeleri almak için sınavlar düzenleneceğini aktardı.



Daha önce bu sınavlara girmek için İstanbul'da bulunan firmalara başvurmak gerektiğini hatırlatan İnağ, şunları kaydetti:



"Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale geldi. Şu an Edirne Ticaret ve Sanayi Odası aracılığı ile bu işlem yerine getirilebilecektir. İlgili sektörlerde faaliyet gösteren üyelerimizin de başvurabileceği sınavlara ETSO'ya başvurarak katılınabilir. Sınav ve belgelendirme talepleri ETSO tarafından alınacaktır. Sınav ve belgelendirme hizmeti verilen alanlar ise şu şekildedir, asansör bakım ve onarımcısı seviye 3 ve 4, ahşap kalıpçı seviye 3, betonarme demircisi seviye 3, betoncu seviye 3, duvarcı seviye 3, iskele kurulum elemanı seviye 3, sıvacı, seviye 3, CNC programcısı seviye 4 ve 5, metal sac işlemeci seviye 3 ve 4 çelik kaynakçısı seviye 3, inşaat işçisi seviye 2, panel kalıpçı seviye 3, ısı yalıtımcısı seviye 3, seramik karo kaplamacısı seviye 3, makine bakımcı seviye 3 ve 4"



İnağ, başvuruların istenen belgeler ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na yapılacağını ifade etti.