Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir?

Ege Vizyon Akademi Belgelendirme Müdürü Çağlar Kalkan, mesleki yeterlilik belgesinin ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kalkan, "Mesleki yeterlilik belgesi, mesleki yeterlilik kanunu çerçevesinde ilgili mesleklerde hazırlanmış standartlar çerçevesinde kişilerin aldığı bir belgedir. Amatör kişilerin profesyonel hale getirilmesi için tasarlanmıştır bu süreç. Kişiler yaptıkları meslekle ilgili bir ehliyet sahibi oluyorlar bu belgeyle. Mesleki yeterlilik belgesi, mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilmektedir ve bu kurum devletin belli başlı kurumlarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş özerk bir yapıdır. Bizde bu kurumun yetkilendirilmiş bir şirketiyiz. Bizler kurumdan aldığımız yetkiyle kişilerin yapacağı işlerle ilgili yetilerini belli sınavlara tabii tutarak ölçüyoruz. Başarılı kişilere de belge verilmesini sağlıyoruz. Bu kişilerin belirli sürelerde bu işleri yapma hakkı oluyor. Mesleki yeterlilik belgesinin ülkemizde 40 meslekte zorunluluğu bulunmakta. 8 meslekte de 2017 Mart itibariyle zorunluluğu başlayacak" dedi.