Mesleki Yeterlilik Belgesi Almak İçin Ter Döktüler

Trabzon'da Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen 209 kişiye yönelik uygulamalı ve teorik mesleki yeterlilik sınavlarının yapıldığı bildirildi.



Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri AŞ ile TTSO'nun iştiraki olan ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) işbirliğiyle düzenlenen sınavların, 20-23 Nisan arasında yapıldığı belirtildi.



Sınavlarda başarılı olan kişilerin 31 Aralık 2017'ye kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamının İŞKUR'un İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"1 Ocak 2018'den 31 Aralık 2019'a kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan temin edilecek. Mesleki Yeterlilik Sınavları'na katılan adaylar iş kazaları konusunda bilinçlenerek, meslek hakkında bilgilerini geliştiriyor. Böylece işverenler, bilinçli ustalarla çalışarak önemli rekabet avantajı elde ediyor. Bunun yanında firmalar, 5544 sayılı kanun ile zorunlu hale getirilen mesleklerde çalışan ustalarına, hiçbir mali yük altına girmeden mesleki yeterlilik belgesi aldırıyor. Ayrıca, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustaları çalıştıran işverenler, yeni işe alınanlar için 54 aya varan sürelerle mevcut çalışanlar için ise 12 ay boyunca SGK Sigorta Primi İşveren Hissesi ödemiyor. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması için başvuruların TTSO iştiraki olan ve TTSO binasında hizmet veren ABİGEM'e yapılması gerekiyor."



Açıklamada, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:



"Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması için bölgedeki tek adres TTSO iştiraki ABİGEM'dir. Üyelerimizin ABİGEM'le iletişime geçerek çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesini bir an önce aldırmaları gerekiyor. Çalışanı Mesleki Yeterlilik Belgesi alan işveren, 12 ay boyunca SGK sigorta işveren payını ödemiyor. Belgesi olan birini işe alırsa 4,5 yıla varan sürelerde sigorta işveren payını ödemiyor. Belgesiz işçi çalıştırmanın cezası çalışan başına aylık 500 liradır."