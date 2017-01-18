Mesleki Yeterlilik Belgelerini Artık Satso Verecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 yılı itibariyle mesleki yeterlilik belgelerini verebilecek.



Mesleki yeterlilik belgesi olmadan tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanması 2017 yılı itibariyle başladı. Yine aynı tebliğde belirtilen 48 meslekte yapılan sınav ücretleri de İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Konu ile ilgili bilgi veren Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul gelişen ve büyüyen Sakarya'nın nitelikli ara eleman sorununun çözümüne yönelik yapılan çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "SATSO olarak kaliteli eğitim, katma değerli güçlü üretim, nitelikli istihdam için çalışmalarımız devam ediyor. İlimizde, hedeflerimiz doğrultusunda planlanan sanayi ve ticari alanlar sonucunda istihdam ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu konuda çalışmalarımıza bir yenisini eklemenin, üyelerimize yeni bir hizmeti daha sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları, TOBB-SATSO işbirliğiyle Sakarya'mızda gerçekleştirilecek. Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Odamız SATSO'dan alınabilecek" dedi.



Kösemusul sözlerinin devamında, "Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme yapmak üzere kurulan TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri, inşaat, metal, asansör ve makina sektörlerinde, toplam 19 dalda Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan (MYK) sınav ve belgelendirme yetkisi aldı. Bu yetki çerçevesinde TOBB-MEYBEM ve Odamız arasında sağlanan işbirliğiyle ilimizde gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olanlar 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanacak. Odamız aracılığıyla ilimizde yapılacak sınavlar, TOBB - MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Teorik ve Mülakat sınavları Sakarya Ticaret ve Sanayi Odamızda ya da uygun olunması halinde işletmelerde, performans sınavları ise saha ortamında atölye, fabrika, şantiye vb. yerlerde düzenlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde faaliyet gösteren, Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu işlerle iştigal eden üyelerimizin cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için bir an önce çalışanlarının sınava girmesi ve belgelendirilmelerini sağlamalarını önemle tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA