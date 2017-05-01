Mesleki Eğitim Reformu"Na Kamu Spotu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve meslek liselerine yönelik reform niteliği taşıyan yeni düzenlemelere ilişkin kamu spotu hazırlandı.



MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kamu spotunda, "mesleki eğitimde sessiz devrim" olarak tanımlanan ve çıraklık eğitiminin yaygın eğitim kapsamına alınmasını sağlayan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda değişiklikler öngören kanuni düzenlemelere ilişkin bilgi verildi.



Kamu spotunda görüşlerine yer verilen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sektöre usta yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinin 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındığını hatırlattı.



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilerin okul ortamında da iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını vurguladı.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da iş yerinde beceri eğitimi gören veya staj yapan öğrencilere ödenen ücretin, üçte ikisine kadarının devlet tarafından ödeneceğine işaret etti.



"Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim" sloganına yer verilen kamu spotunda, 8'inci sınıfı tamamlayan öğrencilerin istedikleri takdirde mesleki eğitim merkezine giderek hem meslek öğrenecekleri hem de zorunlu eğitimlerini tamamlayacakları belirtildi.