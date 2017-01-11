'Mesleki Eğitim-Özel Sektör Işbirliği' Toplantısı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, "Tüm meslek liselerinin sektörle birlikte yönetilmesini, sektörün arzuladığı alanlarda eğitimlerin verilmesi ve onların oluşturduğu modern atölyelerde çocuklarımızın iş başında eğitim almaları konusunda iş birlikteliği istiyoruz." dedi.



Eskişehir'de bir otelde düzenlenen nitelikli iş gücünün ve eğitim-istihdam ilişkisinin daha çok güçlendirilmesinin amaçlandığı "Mesleki Eğitim-Özel Sektör İşbirliği" toplantısında konuşan Gülay, bu tarz toplantıların bakanlık açısından önemli olduğunu vurguladı.



Gülay, toplantıya kentteki iş adamlarının yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Mesleki eğitimi iyileştirme amacına ilişkin yeni çıkan yasayla, yasanın öngördüğü çırakların zorunlu eğitim alması, asgari ücretin yüzde 30'u kadar alması, maaşının üçte ikisini bizlerin devlet olarak vermesi, sektörün daha fazla istihdam sağlayarak çırak alıp yetiştirmesi gibi birçok değişiklikleri burada sektörle birlikte paylaştık. Tüm meslek liselerinin sektörle birlikte yönetilmesini, sektörün arzuladığı alanlarda eğitimlerin verilmesi ve onların oluşturduğu modern atölyelerde çocuklarımızın iş başında eğitim almaları konusunda iş birlikteliği istiyoruz. Sektör temsilcilerini verdiğimiz olanaklar tatmin etmediği takdirde, kendi meslek liselerini yapıp, devlet olarak bir öğrencinin maliyetinin yüzde 50'sini ödeyerek sektörün kendi meslek liselerini açıp, kendi iş gücü yetiştirmesine yönelik gerekli kanun ve düzenlemeleri onlarla paylaşıyoruz."



Vali Azmi Çelik de geleceğin teminatı çocukların zamana uygun donanımlarla yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan gücünün yetiştirilmesinde gerekli eğitim ve öğretim ortamının sadece okullarda sağlanmasının mümkün olmadığını anlatan Çelik, "Endüstri varlığını sürdürebilmek için teknolojinin son bulgularından yararlanmalı, eğitim-özel sektör işbirliği ile özel sektörün teknolojik imkanlarını da öğrencilerimizin hizmetine sunmalıyız. Kalkınmanın temel unsuru ve güç kaynağı olan insan gücümüzü hazırlamakla sorumlu bulunan mesleki ve teknik eğitimin önemi ve üretim sistemi içindeki yeri, daha gerçekçi bir görüşle değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.



Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, İl Milli Eğitim Müdür Necmi Özen, Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile kamu kurum müdürleri, öğretmenler, sanayici ve iş adamları katıldı.