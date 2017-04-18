Meslek Yüksek Okulu Tercih Edecek Öğrencilere Uzmanından Uyarı

YÜKSEK Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından alınan kararla bu yıl değiştirilen "Meslek Yüksek Okullarına (MYO) sınavsız geçişsin kaldırılması"nın ilk yansımalarına dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi MYO Müdür Yardımcısı Mehmet Altuntaş, "Bu yıl YGS'ye giren öğrencilerden 300 bini barajın altında kaldığı için üniversite şansları seneye kaldı" dedi.



Bu yıl yapılan düzenlemeye göre MYO'lara sınavsız geçişin kalktığını ve ön lisans programını tercih edecek adayların 150 barajını aşmış olmaları gerektiğini hatırlatan Mehmet Altuntaş, "Bu kararla birlikte bu yıl YGS'ye giren öğrencilerden 300 bin civarındaki kısım herhangi bir yükseköğretim kurumunu tercih edemeyecek. Çünkü 150 puan alıp, barajı aşamadılar. Daha önceki yıllarda MYO'dan mezun olup direkt tercih yapabiliyorken artık böyle şans kalmadı. Bu sene barajı aşmayanlar şansını önümüzdeki sene deneyecek" dedi.



"YÜKSEKOKULLAR FAKÜLTELERE BAĞLANMAYACAK, BU İSTİSNAİ BİR DURUM"



Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dün yapılan açıklamada yüksekokulların kapatılarak fakültelere devrolacağının açıklandığını daha sonra bir düzeltme ile durumun netleştiğini belirten Altuntaş, "İlk açıklamada yüksekokullara yerleşmede LYS puan türüyle alım yapılacağı anlaşıldı. Daha sonra yapılan açıklama ile durumun aslı anlaşıldı. Bu uygulama yalnızca iki üniversitenin iki bölümü (perfüzyon ve antrenörlük eğitimi) için geçerli olacak. Bu iki bölüm yüksekokuldan fakülte çatısı altına taşınacak. Dolayısıyla da iki bölüm özelinde artık sadece YGS değil LYS şartı da getirilmiş olacak" diye konuştu.



"MYO TERCİHİ YAPACAKLAR ENDİŞE DUYDU"



Bu kararın açıklanmasının ardından bir takım yanlış anlamalar olduğunu dile getiren Altuntaş, "Yüksekokul ile MYO ayrı kavramlar. Bu karar açıklandıktan sonra MYO özelinde tercih yapacak öğrenciler endişeye kapıldı. Ancak bu kararın onlarla bir alakası yok. Çünkü üniversitelerdeki akademik yapılanmalarda yüksekokullar lisans eğitimi veren birimler, MYO'lar ise ön lisans eğitimi veren 2 yıllık birimler. Yüksekokullar LYS şartı ve asgari 180 puanla, MYO'lar ise YGS şartı ve asgari 150 puanla tercih edilebiliyor" ifadelerinde bulundu.



YATAY VE DİKAY GEÇİŞ ŞANSI



Dikey geçiş ve yatay geçiş hakkında da öğrencileri bilgilendiren Mehmet Altuntaş, "Dikey geçiş öğrencilerin işini kolaylaştırdı. 8-10 yıl önceye kadar öğrenciler önce lisans programlarını sıralar sonra onların gelmeme ihtimaline karşı ön lisans programlarını tercihlerine eklerdi. Son 3-4 yılda ise durum değişti. Artık öğrenciler, hem iş bulma şanslarını düşünerek hem de 4 yıla tamamlama fırsatı olduğu için ön lisans programlarını da tercih ediyorlar" dedi.



YÖK'ün yatay geçiş sınavı konusunda öğrencileri rahatlattığını belirten Altuntaş, "Öğrencinin elinde YGS ve LYS puanı varsa ve geçmek istediği bölümün taban puanı buna uyuyorsa bölüm değişikliği yapılabilir. YGS ve LYS puanı tutmadığında ise eğer öğrencinin okuduğu bölümle geçmek istediği bölümün müfredatı yüzde 80 tutuyorsa ve kişinin not ortalaması 100 üzerinden 60 ise ön lisans programlarında bir yarı yıl, lisansta bir yıl okuyarak geçiş yapabilir" diyerek sözlerini noktaladı. - İstanbul