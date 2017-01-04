Meslek Sahibi Olmak İsteyenlere 'Butgem' Fırsatı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (BUTGEM) yeni eğitim dönemi için başvurular 7 Ocak 2017'de sona eriyor.



Mesleki eğitim alanında Türkiye'de bir ilk olan BUTGEM, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Bursa sanayisine yetişmiş uzman işgücü kazandırılmasına fayda sağlayan BUTGEM, ücretsiz meslek kurslarıyla mesleki bir alanda uzmanlaşmak isteyenlerin umudu olmaya devam ediyor. Sanayide aranılan ve uzman işgücü yetiştirmede öncü olan BUTGEM'de yeni dönem ücretsiz kurs programları sürüyor.



Şimdiye kadar binlerce kursiyerin meslek sahibi olmasını sağlayan BUTGEM'de yeni eğitim dönemi ise 16 Ocak 2017 tarihinde başlıyor. Yeni bir meslek edinmek veya mesleklerini geliştirmek isteyen gençler, tekstil, otomasyon sistemleri, CNC Operatörlüğü ve satış pazarlama dallarda 15 kurs programından faydalanabilecek. 2016-2017 yılı 2. döneminde düzenlenecek kurslardan yaklaşık 300 kişi faydalanacak.



Gündüz ve akşam olmak üzere gerçekleştirilecek kurslara, 18-35 yaşlarında, en az lise veya dengi okul mezunları başvurabiliyor. Dikiş makinası operatörlüğü, Gazaltı Kaynakçılığı ve Satış Pazarlama - Bilgisayarlı Ön Muhasebe kurslarına kayıt olmak isteyenlerden ise en az ilköğretim mezunu olmaları şartı aranıyor. BUTGEM'in kurslarına ise ön kayıtlar 7 Ocak 2017 tarihinde sona eriyor.



Meslek sahibi olmak için fırsat niteliğinde olan kurslara kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan BUTGEM'de şahsen başvurarak, ön kayıt yaptırabilecek. - BURSA