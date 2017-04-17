Meslek Odaları Başkanlarından "Referandum' Değerlendirmesi

VAN (İHA) – Van'daki meslek odaları başkanları, anayasa değişikliğini öngören referandumda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' çıkmasının bölgedeki yatırımları olumlu yönde etkileyeceğini belirterek, çıkan sonuca herkesin saygı duyması çağrısında bulundular.



İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Van Şube Başkanı Abdullah Aras ile Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, alınan sonucun bölgede başlatılan yatırımların arttırılması ve başlatılan çalışmaların tamamlanması için bir fırsat olduğunu ifade ettiler. Sandıklarda çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerektiğini belirten Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, "Türkiye genelinde halkın yüzde 51.4'ü yeni anayasa değişikliğiyle ilgili görüşünü onaylamıştır. Herkesin bu karara saygı duyarak, Türkiye'nin yeni dönemdeki sistemsel değişikliğini güçlü kılacak bir akıl ortaya koyması gerekiyor. Bölgemiz özelinde meseleye bakıldığında ise, geçmiş seçimlerle kıyaslama yaptığımızda 'evet'i destekleyen yaklaşımın arttığını görmemiz mümkündür. İlimizde de bu durum söz konusudur. Dolayısıyla dezavantajlı olan ilimiz ya da bölgemizin yeni sistemle beraber daha avantajlı bir duruma gelmesini sağlayacak tedbirlerin alınması gerekiyor" dedi.



Yeni sistemle beraber huzur ve güven ortamının da tesis edilmesi gerektiğini aktaran Takva, ticaretin gelişmesi için yıllardır devam eden seçim ortamının getirdiği dezavantajların ortadan kaldırılarak, bölgenin ihtiyaç duyduğu yatırım alanlarında hızlı bir karar alma sürecine gidilmesi gerektiğini ifade etti. Takva, alınan sonucun bölge ekonomisine somut etkilerinin de yakında görülebileceğini belirterek, "Bizler bir yönetim anlayışını onayladık. Dolayısıyla burada bölgesel dezavantajların ortadan kaldırılması gerekiyor. İlimiz, bölgede dezavantajlı bir ildir. Bu beklentilerin de doğru okunması gerekir. Bu anlamda alınan sonucun bölge ekonomisine de olumlu anlamda yansıyacağı düşüncesindeyiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sonuçlarının sosyal, siyasal ve ekonomik etkileri olacağını anlatan ve hayırlı olması temennisinde bulunan MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras da, bu anlamda bölge halkının beklentilerinin yüksek olduğunu kaydetti. Aras, "Bölgesel bazda oy oranlarına baktığımızda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ciddi bir destek verildiğini görmek mümkün. Hemen hemen tüm bölge illerimizde oy oranlarının bir önceki seçime göre arttığını gördük. İlimizde de bir artış söz konusu olmuştur. Dolayısıyla bu sonucu ortaya koyan bölge halkı; sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda bir beklenti içerisindedir"dedi.



Referandumla birlikte bölgedeki dengelerin de değiştiğini anlatan Aras, şunları söyledi:



"Seçimle beraber bölgede dengelerin değiştiğini söylemek gerekir. Neticenin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Ekonomik anlamda bölgemizin ve ülkemizin ciddi kazanımları olacağı kanaatindeyim. Bölgemize yapılacak olan yatırımların artırılmasını istiyoruz."



"Yapılan tercihe saygı duymak gerekir"



Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge ise, çıkan sonucun Van esnafı için oldukça önemli olduğunu belirterek, "Alınan sonuç özellikle bölgemiz bazında ekonomik ve siyasal dengelerin oturması anlamında önem arz ediyor. Ülke ve bölge olarak özellikle 15 Temmuz sonrasında siyasal ve ekonomik anlamda büyük bir sınavdan geçtik. Bundan sonra halkımız tercihini yapmıştır. Milletin tercihine saygı duymak gerekir. Ekonomik olarak yeniliklerin yaşanacağı beklentisindeyiz. Meslek odaları olarak bölgemizde ekonomik sorunları giderici bir yol izlenmesi taraftarıyız. Esnaf ve sanatkarımıza sahip çıkılmalıdır. Bizler güzel gelişmelerin yaşanacağı kanaatindeyiz. Halkımız ve esnafımız üzerine düşeni yapmıştır. Bundan sonra da gerek bölgeye yönelik başlatılan yatırım ve teşvikler, gerekse de esnafa yapılacak yardımlar anlamında ciddi adımlar atılması gerekir" diye konuştu. - VAN