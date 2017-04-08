Meslek Liselilerin Haklarından Suriyeliler de Yararlanacak"

FERİDE PELİN İNAL - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, mesleki eğitim alan hem Türk hem Suriyeli öğrencilerin 4 yıl boyunca sigortalarının yapılacağını ve maaş alacaklarını belirterek, "4 yıl sonra kendi iş yerlerini açmak istiyorlarsa Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 50 bin lira karşılıksız kredi ve 100 bin lira da faizsiz geri ödemeli kredi verilecek." dedi.



Gülay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek liselerini cazip hale getirerek, sektörün nitelikli iş gücünü karşılamak istediklerini söyledi.



Mesleki eğitimi yüzde 40'lardan yüzde 60'lara çıkarmak istediklerini aktaran Gülay, "Gaziantep'in sektörel yapısını incelediğimizde tekstilin ön planda olduğunu gördük. Buradaki arkadaşlarımız sektör temsilcileriyle gerekli görüşmeleri yapıyor. Onların ihtiyaçlarına isteklerine göre çalışmalar yapıyor. Onların hangi alanda nitelikli iş gücüne ihtiyaç varsa o alanla ilgili okullarımızda eğitime başladık." diye konuştu.



Velilere çocuklarını meslek liselerine gönderme çağrısında bulunan Gülay, şunları kaydetti:



"8. sınıfı tamamlayan gerek bizim çocuklarımız gerekse Suriyeli çocuklar mesleki eğitime yönlendirildiğinde hem 4 yıl boyunca maaş alacaklar, para kazanacaklar, sigortaları yapılacak hem de kısa vadede meslek sahibi olacaklar. 4 yıl sonra kendi iş yerlerini açmak istiyorlarsa KOSGEB tarafından 50 bin lira karşılıksız kredi ve 100 bin lira da faizsiz geri ödemeli kredi verilecek. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin nitelikli iş gücünü karşılamak istiyoruz. İsteyenlere fabrikanın içerisine çıraklık şubeleri açacağız. Öğretmenlerimiz haftada bir veya iki gün sektörün içerisinde o dersleri verecek. Diğer günlerde de sektörde iş başı eğitimiyle çocuklarımız meslek öğrenecek."



Yetişkinler de eğitim görecek



Başta Gaziantep olmak üzere bölgede Suriyeli nüfusun fazla olduğunu anımsatan Gülay, Suriyelilere çocuklarını meslek liselerine yönlendirmelerini tavsiye etti. Gülay, şöyle devam etti:



"Çocuklarımız kayıtlı olarak iş öğrensin, sigortaları yatsın, hem de asgari ücretin yüzde 30'ı kadar da maaş alsın. Meslek öğrenmeleri için Suriyelileri de mesleki eğitim merkezlerine davet ediyoruz. Gaziantep'te 5 mesleki eğitim merkezimiz var. Ama 68 meslek lisesi içerisinde nerede çıraklığa ihtiyaç varsa onu açabileceğiz. Meslek liselerini cazip hale getirmek için velilerimize şunu söylüyorum; çocuklarınızı mutlaka meslek liselerine gönderin, ondan sonra yine üniversiteye gideceklerse gitsinler."



Gülay, ayrıca meslek liselerinde yetişkinlere de eğitim verileceğini ifade ederek, ihtiyaç olan mesleklerde yetişkinleri de eğiteceklerini sözlerine ekledi.