Meslek Kazandıran Proje

Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunun yürütücüsü olduğu 'Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum' projesi kapsamında başlatılacak mesleki eğitim kursları için Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğü ile protokol imzalandı.
Türkiye'de kayıtlı istihdamın teşvik edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından fonlanan projenin uygulama aşamalarından olan meslek eğitim düzenlenmesi ile ilgili protokol Tekirdağ İş Kurumu Müdürlüğünde imzalandı.
Protokole Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu adına Okul Müdürü Prof. Dr. Tuncay Gümüş, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğü adına da Şerafettin Küçük imza koydu.
Protokolün Trakya Kalkınma Ajansı'nın İŞKUR ile yaptığı çalışmalardan biri olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Mahmut Şahin, projeyi ve sonuçlarını önemsediklerini belirtti.
"İŞKUR'a kayıtlarını da yaptıracaklar iş imkanlarından haberdar olacaklar"
"Bu proje bölgemizin ve ülkemizin bir gerçeği olan sosyal güvenlikten yoksun çalışanlara dönük olarak hazırlandı" diyen Şahin, "Halen ülkemizde yüzde 27'ye yakın bir oranda sigortasız çalışan insanımız var. Bu rakam batı ülkelerinde yüzde 1'in altındadır. Proje ile işçilere, işverenlere ve çalışma hayatına taraf diğer kesimlere sigortalı çalışmanın bir hak olduğu bilincini yerleştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı'nın Trakya'da çalışma hayatına dönük olarak devam eden ve AB bütçesinden fonlanan ikinci projesi oldu. Bu protokol ile proje kapsamında düzenlenecek olan meslek eğitimi kurslarına katılacak kursiyerlerin sigortaları yapılacak ve kursiyerlere 20 TL günlük harçlık verilecek. Kurslara katılacak olan kursiyerlere birçok imkan sağladık, amacımız kendilerini günün sıkıntılarından kurtarıp sadece alacakları eğitime vermeleridir. Yine kursiyerler İŞKUR'a kayıtlarını da yaptıracaklar ve böylelikle iş imkanlarından haberdar olacaklar. Projenin yürütülmesine büyük katkısı olacak bu protokole emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
Mesleki eğitim kurslarından 72 kişi faydalanacak
Projenin uygulama aşamalarından biri olan mesleki eğitim kurslarına hedeflenenin üzerinde bir başvuru oldu. 60 kişi hedeflenen kurslara 72 kişi katılacak. CNC Programcısı kurslarına 40 kişi katılacak ve bunlar 120 saat sürecek eğitimler boyunca 3 hafta boyunca eğitim alacak. Oto boya kurslarına ise 12 kişi katılacak. Oto boya eğitimleri 100 saat üzerinden 13 gün verilecek. Talep gören diğer bir kurs olan tekstil terbiye eğitimlerine ise 20 kişi alınacak. 2 hafta sürecek eğitimler boyunca kursiyerler toplamda 80 saat eğitim alacak. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunda düzenlenecek eğitimleri yine bu okulun eğitimcileri verecek. Mesleki eğitim kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Çorlu Meslek Yüksek Okulu Sürekli Eğitim Merkezi Katılım Sertifikası verilecek.
'Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum' Projesi
Bütçesi 247 bin 100 Euro olan ve Trakya'da yoğunlaşan temel sanayi sektörlerinde kayıt dışı istihdamın azaltılması ve bölgede kayıtlı istihdamın önemi konusunda bir bilinç oluşması amacıyla hayata geçirilen bir proje olarak dikkat çekiyor. Trakya Kalkınma Ajansınca Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında yürütülecek projenin uygulanmasıyla beraber, tekstil, makine ve kaporta-boya sektöründe çalışan/çalışmaya aday 72 kişiye Çorlu MYO bünyesinde eğitim verilmesi ve bu kişilerin vasfının artırılması, Trakya'da sanayinin yoğunlaştığı Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ il ve ilçe merkezlerinde minimum 300 işverenin kayıtlı istihdam konusunda bilinçlendirilmesi, bölge üniversitelerinde son sınıfta okuyan bin 150 gençte kayıtlı istihdama ilişkin farkındalık, iş arama ve CV hazırlamaya ilişkin bilinç oluşması, Trakya Bölgesi'nde üniversite, özel sektör, kamu kurumu işbirliğinin sağlanması ve işbirliği kültürünün yaygınlaşması ve bölgede kayıtlı istihdama ilişkin genel bir farkındalık oluşturulması, Çorlu MYO'nun donanım ile kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.
'Sigortasız Çalışma, Geleceğini Karartma!' sloganıyla bir dizi farkındalık faaliyetinin de yürütüleceği, Trakya Bölgesi'nde yoğunlaşmış olan sektörlerde kayıt dışı istihdamın azaltılması amacıyla yürütülecek projenin hedef kitlesini ise TR21 Trakya Bölgesi'nde okuyan bin 150 son sınıf üniversite öğrencisi, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz'da bulunan 300 işveren ve kayıt dışı istihdam edilen/kayıt dışı istihdam edilme potansiyeline sahip olup mesleki eğitim alacak olan 72 kişi oluşturuyor. - TEKİRDAĞ
Meslek Kazandıran Proje
Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunun yürütücüsü olduğu ’Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum’ projesi kapsamında başlatılacak mesleki eğitim kursları için Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğü ile protokol imzalandı.
Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulunun yürütücüsü olduğu 'Eğitiliyorum, Öğreniyorum, Kayıtlı Çalışıyorum' projesi kapsamında başlatılacak mesleki eğitim kursları için Tekirdağ İş Kurumu İl Müdürlüğü ile protokol imzalandı.