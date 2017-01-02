Meslek Dersi Öğretmenlerine Çizim Dersi

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla, "Meslek Dersi Öğretmenlerinin Teknik Çizim Becerilerinin Geliştirilmesi" Projesi Ulusal Konferansı gerçekleştirildi.



Avrupa Eğitim Vakfı'nın (ETF) hibe desteği verdiği projenin daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması için Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Proje Koordinatörü ve Eğitim Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Günbayı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sorumlu Şube Müdürü Recep Yıldız, kentte görev yapan meslek dersi öğretmenleri ve Akdeniz Üniversitesi öğrencileri katıldı.



Proje kapsamında 15 mesleki ve teknik anadolu lisesinde görev yapan ve teknik resim derslerine giren öğretmen "eğitmen" olmak için 40 saatlik eğitim aldı. Bu kapsamda Antalya'da 303 öğretmene eğitim verildi.



Konferansın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Altunkaya, mesleki eğitimin öneminden bahsederek Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinin bu alanda yaptığı çalışmalardan dolayı projede emeği geçen öğretim elemanlarına teşekkür etti.