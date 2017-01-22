Meskop Okul Yaptırmak İçin Engelleri Aşacak

Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin (MESKOP) 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı Kooperatifin Sosyal Tesisi'nde yapıldı. Genel Kurulda konuşan MESKOP Başkanı Recep Çınar, ana sözleşmelerinde okul yatırımına izin verilmemesine rağmen bunu aşmak için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.



MESKOP'un 64. Olağan Mali Genel Kurulu kooperatifin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Gündüz Karaoğlanlar'ın yaptığı genel kurulda katipliklere ise Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz ve Şoförler Odası Başkan vekili Muhittin Çiçek seçildi.



Kongreye CHP Manisi Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, CHP İl Başkanvekili Reis Özncü, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Zafer İkinci, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Yunusemre Belediye Başkan Vekili Mustafa Dandin, oda başkanları, kurum müdürleri ve binin üzerinde kooperatif üyesi katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşının okunmasının ardından MESKOP Başkanı Recep Çınar kooperatifi olarak yaptıklarını anlattı. 2016 yılını değerlendiren Çınar, 2017 yılı için de çeşitli uyarılarda bulundu.



"2016 yılı olumlu geçti"



2016 yılının Esnaf ve Kefalet Kooperatifleri açısından olumlu bir yıl olduğunu kaydeden Başkan Çınar, "Ülkemiz açısından aynı şeyi söyleyemesek de, terör olaylarından ve en önemlisi de 15 Temmuz Kalkışmasından sonra gerçekten ülkemizin zor günler yaşadığını söylemek lazım. Dileriz ki 2017 yılında bu zorluklardan sıyrılır, ülkemiz, toplumumuz, insanımız, esnaf ve sanatkarımız hak ettiği seviyeye ulaşır. 2016 yılı için Türkiye genelinde 21 milyara ulaştığımızı Manisa'da da 105 milyon TL'ye ulaştığımızı söylemek istiyorum. 21 Kooperatifimizin içinde bulunduğu Birlik olarak da yaklaşık 700 milyon TL'lik ilimizde bir plasman hacmi oluştuğunu, esnaf ve sanatkarımızın ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir adım atıldığını ve esnafımız için bizden kredi talep edene zaman zaman sıkıntılar, yokluklar yaşasak da genel anlamda herkesin ihtiyacını görmeye çalıştık ve gördüğümüze de inanıyorum." dedi.



'Ödemeleri zamanında yapın' çağrısı



2016 yılında gerçekleştirdikleri yapılandırmadan da bahseden Çınar şunları söyledi: "Biliyorsunuz devlet de birçok alanda bir vergi affı getirdi. Bizde TESKOMB olarak karar almak suretiyle 1 Temmuz'dan başlamak üzere 30 Ağustos'a kadar iki aylık bir zaman dilimi içinde borcunu ödeyemeyen ortaklarımızın kredilerini faizlerini sıfırlayarak yapılandırma yaptık. Biz sadece Manisa merkez olarak takriben 5 milyon TL alacaklı olduğumuz esnafımızdan tamamını yapılandırmak suretiyle 2,5 milyon TL gecikme faizlerinin tamamını silmek suretiyle yapılandırma yaptık. Esnafımıza hayırlı olsun. Kooperatifimizi zarara da uğratsa esnafımıza yapılan bu destek tarafımızı onurlandırıyor. Benim bir istirhamım var. Bu yapılandırmaları yapan arkadaşlarımız ödemelerini gününde yapmalarını istiyoruz. Gününde yapılmayan ödemelerin faize düşeceğini ve bu yapılandırmanın bozulacağını hatırlatmak istiyorum."



"2017 biraz daha çetin geçecek"



Esnaf için 2016 yılının iyi geçtiğini ancak 2017 yılının biraz daha çetin geçeceğini anlatan Çınar, "2017 yılı biraz daha çetin geçecek, bunu hepiniz görüyorsunuz. Bu bağlamda iş hayatımızda öncelikle birey olarak dikkatli olmamızı, borçlanırken, hesaplı borçlanmanızı, kredi kullanırken de hangi kredi ucuz, hangi kredi pahalı bunu iyi takip edip, kooperatifin alternatifi yok bunu hepimiz biliyoruz ama yetmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Tabii ki bankalardan da kredi kullanılıyor. Bu krediyi araştırmalarını ve analizlerini doğru yapmalarını ve en uygun krediyi kullanmalarını arzu etmekteyiz. Çok olağanüstü şartlar olmaması halinde inşallah bu yıl yüzde 20- 25 civarında bir destekle esnaf sanatkarımıza kredi verileceğini buradan duyurmak istiyorum." şeklinde konuştu.



Manisa'ya okul kazandırmak için çalışacaklar



2016 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesinde Tüp Bebek Merkezi yapma kararı aldıklarını anlatan Çınar, "Gelecek yıl Manisa'mıza bir okul yapmak istiyoruz. Ancak bir engelimiz var önümüzde. Ana sözleşmemiz bizim böyle bir yatırım yapmamıza izin vermiyor. Eğer verseydi biz bu yıl sizin önünüze okul projesiyle gelecektik. Bunu nasıl aşacağımızı düşündük. Başta Manisa milletvekilleriyle birlikte, ilgili bakanlığımızdan ve TESKOMB'tan izin almak suretiyle, bakanlıktan özel ana sözleşme değişikliği yaptırmak suretiyle bunu aşmak istiyoruz. Yapılabilir mi? Eğer hep beraber olursak yaparız. Yapılamayacak hiçbir şey yok. Bu tip durumlarda çok para biriktirme zorluğu hep vardır. Güzel çalışmalarınızın yanında biz bunu da başardık. İnanıyorum ki böyle bir yola gitmemiz halinde çok daha fazlasını yapabilecek kudrete sahip olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.



Manisa Esnaf ve Sanatkarının 64 yıldır esnafın yanında olduğunu dile getiren Başkan Çınar, "Manisa Esnaf ve Sanatkarlarına 2016 yılı sonu itibariyle 105 milyon lira Halkbank Hazine Destekli Kredi dağıttık. Bütçe ve Varlıklar ile 150 milyonluk risk üstlendik. Bu rakamlar Manisa ekonomisinde önemli derecede yer tuttu. Kredi limitleri Halk Bankası tarafından belirlenen kriterlere göre belirlendi. Kooperatif Kredi faiz oranları bir yıl vadeli kredilerde yüzde 4, bir yılı aşan kredilerde yüzde 5 şeklinde uygulanmaktadır. 5 yıla kadar kredi ödeme takvimi uyguluyoruz. Kredi üst limiti 150 bin TL'dir." diye konuştu.



Genel Kurulda konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Başkan Recep Çınar'ı kutlayarak, 'Türkiye'nin engeller karşısında geri adım atanlarla değil engelleri nasıl aşarım diyenlerle' ileriye gidebileceğini belirterek MESKOP'a okul için her türlü desteği vereceklerini kaydederek teşekkür etti.



Mali Genel Kurulda Başkan Çınar'ın konuşmasının ardından Denetçiler Raporu Mesut Dalkara tarafından okunurken, Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edildi. Kooperatif Müdürü Fahrettin Orucu'nun, Bilanço ve Gelir-Gider raporlarını okuduğu 64. Mali Genel Kurulda 3 milyon 560 bin TL'lik 2016 yılı kesin bütçesi ile 2017 yılı 3 milyon 170 bin TL'lik tahmini bütçe Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi. - MANİSA