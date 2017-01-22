Meskop 64. Olağan Genel Kurulu

Manisa Esnaf ve Sanatkarları Kredi Kefalet Kooperatifi (MESKOP) 64. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.



MESKOP Başkanı Recep Çınar, kooperatif sosyal tesislerinde yapılan genel kurulda yaptığı konuşmada, 2016 yılının esnaf ve sanatkarlar açısından olumlu bir yıl olduğunu söyledi.



Yaşanan terör olayları ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ise Türkiye'yi olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Dileriz ki 2017 yılında bu zorluklardan sıyrılır ve ülkemiz, toplumumuz, insanımız, esnaf ve sanatkarımız hak ettiği seviyeye ulaşır." dedi.



Çınar, 2017 yılırdaki ekonomik beklentilere ilişkin olarak da özellikle kredi kullanacak esnafa dikkatli olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Borçlanırken daha dikkatli borçlanmamızı, kredi kullanırken de hangi kredi ucuz hangisi pahalıysa onu takip edip en uygun krediyi kullanmalarını arzu etmekteyiz." ifadelerini kullandı.



Genel kurula katılan Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD, YPG, DHKP-C saldırılarına dikkati çekerek, Türkiye düşmanları karşısında vatandaşları birlik ve beraberliğe çağırdı.



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli de genel kurula katıldı.