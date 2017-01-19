Meski'den Öğrencilere 'Su Tasarrufu' Eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Silifke ilçesindeki Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu öğrencilerine 'su tasarrufu' konusunda eğitim verildi.



MESKİ Genel Müdürlüğü, suyun insan yaşamındaki önemini anlatmak için başladığı eğitimleri çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında bu kez Silifke ilçesi Akdere Şehit Öğretmen Hamit Sütmen İlkokulu'ndaki öğrencilere eğitim verildi.



Seminerde, öğrencilere izletilen suyun önemi ve su tasarrufu ile ilgili eğitici ve eğlenceli animasyon filmler ile suyun önemi ve su tasarrufuna vurgu yapıldı. Sevimli kuklaların gösterisi ile tamamlanan etkinliğin sonunda, katılımcı öğrencilere ve öğretmenlere su tasarrufunu içeren broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Okul yönetimi ve öğrenciler, MESKİ'ye düzenledikleri eğitimden dolayı teşekkür ettiler.



MESKİ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü'nün sene boyunca sürdürdüğü 'Su tasarrufu eğitimleri', Mersin'in ilçelerinde ara vermeden devam ediyor. Öğrencileri bilgilendirmeye yönelik hazırlanan slaytlarla zenginleştirilen sunumlar, öğrencilerin dikkatini çekerken, su tasarrufu konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor. - MERSİN