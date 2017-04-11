Meski, Çalışanlarını Doğaya Çıkardı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), çalışanlarını yoğun iş stresinden biraz uzaklaştırmak amacıyla hafta sonunda kültür ve doğa gezisi düzenledi. Gezide yüzlerce MESKİ çalışanı bir araya geldi.



MESKİ'nin, Tarsus İlçesi Gülek Karboğazı'nda gerçekleştirdiği etkinliğe, MESKİ personeli aileleri birlikte katıldı. Etkinlik, Karboğazı'nda Kuvayi Milliye Anıtı'na kadar olan yaklaşık 5 km doğa yürüyüşü ile başladı. Kuvayi Milliye Anıtı önünde kurulan piknik alanında toplanan MESKİ çalışanları ve aileleri, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdiler.



MESKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Düzenlediğimiz etkinlikle MESKİ çalışanlarımızın iş yoğunluğunun stresinden bir nebze olsun kurtulmalarını amaçladık. MESKİ olarak kocaman bir aileyiz. Başarı ancak birlikle mümkündür. Çalışanlarımız ve çalışanlarımızın aileleri arasındaki kaynaşmanın sağlanması amacıyla düzenlemiş olduğumuz bu etkinliği geleneksel hale getirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinlikler birbirimizi daha iyi tanımamızı sağlarken, tüm çalışanlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlayarak moral ve motivasyonlarını arttırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz hizmet eden MESKİ çalışanlarımıza yönelik bu tür faaliyetlere devam edeceğiz" denildi. - MERSİN