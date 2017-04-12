Meski Çalışanları Sağlık Taramasından Geçti

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ), memur ve işçi statüsünde hizmet veren çalışanlarına yönelik periyodik sağlık taraması yaptırdı.



MESKİ'den yapılan yazılı açıklamada, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında gerçekleştirilen sağlık taramasında, çalışanlara hepatit testleri dahil kan tahlilleri, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve işitme testlerini de içeren kapsamlı bir tarama uygulandığı bildirildi.



Çalışanların yaptıkları işe bağlı olarak risk faktörlerine göre olası meslek hastalıklarından korunmaları amacıyla geniş kapsamlı tahlil ve muayene yapıldığı belirtilen açıklamada, "Genel Müdürlüğümüz hizmet alanında bulunan tüm çalışanlarımızın, yapılacak sağlık taramaları sonucunda elde edilen veriler ışığında önlem alınarak daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmaları hedeflenmektedir. Sağlık taramalarının yanı sıra çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak periyodik olarak devam etmektedir. Risk analizleri ile acil durum planları tüm birimlerimizde tek tek yerinde tespit edilerek hazırlanmış olup iş yeri hekimlerimiz ve iş güvenliği uzmanlarımız çevrim içi saha denetimlerini sürdürmektedir" denildi. - MERSİN