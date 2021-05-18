Mesire yerleri açık mı? Piknik alanları açık mı?

Havaların ısınmasıyla birlikte mesire alanlarına giderek piknik yapmak isteyen vatandaşlar piknik alanlarının durumu araştırılıyor. Peki, Mesire yerleri açık mı? Piknik alanları açık mı?

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile pikniğe gitmek isteyen vatandaşlar, kademeli normalleşme sürecinde mesire alanları açık mı, kapalı mı sorusunu araştırıyor.

MESİRE ALANLARI AÇIK MI? PİKNİK YAPMAK YASAK MI?



İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndererek, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerini açıkladı.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tematik parklar kapalı olacak, hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında piknik yapılmayacak.