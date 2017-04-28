Mesire Emeği Geçenler Dualarla Anıldı

Daha sonra Cuma namazının ardından camii avlusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Sultan Camii'nde Uluslararası Manisa Mesir Festivali çerçevesinde Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve mesire emeği geçenlerin ruhuna ithafen Sultan Camii'nde mevlit okundu. Düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, daire başkanları ile birlikte çok sayıda protokol üyesi katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Cuma namazının ardından camii avlusunda vatandaşlarla tek tek tokalaştı, sohbet etti. Daha sonra Başkan Ergün, protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Sema Gösterisi İzleyenleri Etkiledi

Manisa Semazenler Derneği tarafından da cami avlusunda sema gösterisi yapıldı. Özellikle küçük yaştaki semazenlerin gösterisi, izleyenleri büyüledi.