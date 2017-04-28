Mesir Macunu Duası Yapıldı- Ek

FESTİVALDE FENER ALAYI COŞKUSU



477'nci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, fener alayı ile renklendi. Sultan Camii'nden başlayan meşaleli fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Fener alayına Ak Partili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte, gençler dev Türk bayrağı taşıdı. Genç yaşlı birçok Manisalı da, ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüdü. Coşkulu fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Mesir Festivali'ne konuk olan ülkeler için gece düzenledi. Geceye Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de katılırken, vatandaşlar meydanı doldurdu. Festivale gelen 10 yabancı ülkenin halk dansları toplulukları da birbirinden güzel danslarını sahneledi.