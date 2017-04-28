Mesir Macunu Duası Yapıldı

ULUSLARARASI Manisa Mesir Festivali kapsamında Sultan Camisi'nden saçılacak 6 ton mesir için dua, kent protokolünün katılımıyla yapıldı.



Manisa'da 477'ncisi düzenlenecek Uluslararası Mesir Festivali kapsamında, 30 Nisan Pazar günü, tarihi Sultan Camii'nden halka saçılacak 6 tonluk mesir macunu için dua, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği'nin mesir imalathanesinde yapıldı. Dua öncesinde halkın ve protokolün katılımıyla Sultan Camii'nde; Hafsa Sultan, Merkez Efendi ve mesir macununun yapımında emeği geçenler için mevlid-i şerif okutuldu.



Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından yapılan duaya, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Partili Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve daire müdürleri katıldı. Duanın ardından protokol üyeleri; katılanlara ve kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına mesir macunu saçtı. - Manisa