Mesir Kupası Nefes Kesti

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı müsabakaların ardından dereceye giren atıcıları ödülleri takdim edildi.

Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü işbirliğiyle Mesir Kupası 8'inci skeet yarışması Vali Parkı Atış Poligonunda Karaköy Avcılar Derneği işbirliği ile de tek kurşun atış müsabakaları Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonunda gerçekleştirildi. Müsabakaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler, Atıcılık Federasyonu Manisa Temsilcisi Manisa Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Mehmet Palabıyık ve Karaköy Avcılar Derneği Başkanı Murat Baysal da izledi. Mesir Kupası adı altında düzenlenen 8'inci skeet yarışmasında 5 disiplinde 56 sporcu mücadele etti. Müsabakaların ardından veteran kategorisinde Ahmet Işıktan birinci olurken, Ajlan Akatlar ikinci, Levent Gönül üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde Hüseyin Bahçıvan birinci olurken Murat Uğur ikinci, Ali Çınardalı da üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde birinciliği Yavuz Karakuş alırken, ikinciliği Koray Şenol, üçüncülüğü ise Osman Ordu aldı. Bayanların mücadele ettiği iki kategoriden Büyük bayanlar kategorisinde birinci İzel Aydın, ikinci ise Aymila Bakır olurken genç bayanlar kategorisinin birincisi Sena Can, ikincisi Aleyna Tutan üçüncüsü ise Ladin Sarıgül oldu. Dereceye giren atıcılara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Ödül töreninin ardından atıcılık geleneği gereği birinci olan atıcıların şapkaları havaya atılarak atıcılar tarafından vuruldu.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda 5 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Çok sayıda atıcının katıldığı müsabakalarda dereceye giren atıcılara ödülleri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy tarafından takdim edildi. Daire Başkanı Aksoy, dereceye giren atıcıları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.