Mesir Koşusuna Yoğun İlgi

Koşuyu kazanan atletlere Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

477'ncisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nin etkinlikleri kapsamında halk koşusu düzenlendi. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda start alan halk koşusu, Cafe Sera, İzmir Caddesi, Çarşı Bulvarı, Atatürk Caddesi noktalarının ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda noktalandı. Erkeklerde yarışmayı Mehmet Küçükbıyık, kadınlarda ise Leyla Seven birincilik ipini göğüsledi.

Koşunun tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergun Aksoy, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa'yı ve Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, şube müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.