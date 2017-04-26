Mesir Korteji Manisalıları Sokağa Döktü

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ünde katıldığı yürüyüşte Manisalılar sokağa döküldü . Manisalı vatandaşlar mesir kortejinde başkan Ergün'e sevgi gösterisinde bulundu.

Manisa'nın 5 asırlık köklü geleneği Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri çerçevesinde mesir korteji düzenlendi. Valilik önünden başlayan korteje, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Arnavutluk, Sırbistan ve Ukrayna'dan gelen misafirler ve vatandaşlar katıldı. Yoğun ilginin olduğu yürüyüşe Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan gibi tarihi kişileri canlı heykel olarak sunan soğuk heykel atölyesi sanatçıları da eşlik etti. Manisa Şehzadeler Mehteri ve gösteri topluluklarının şovları da mesir kortejine renk kattı.

Başkan Ergün halkı selamladı

Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de yürüyüş boyunca protokol üyeleri ile birlikte vatandaşları selamladı. Vatandaşların alkış ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunduğu Başkan Ergün, el sallayarak kendisine sevgi gösterisinde bulunanları selamladı. Valilik önünden başlayan fener alayı, Malta Parkı'nda son buldu.

