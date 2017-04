Mesir Halk Koşusuna "Cesur" damgası

Bu sene ikincisi gerçekleştirilen Mesir Halk Koşusunda 202 vatandaşın yanında bir de köpek yarıştı

Bu yıl 477'ncisi gerçekleştirilecek olan Uluslar arası Manisa Mesir Macunu Festivali şehre renk katmaya devam ediyor

Festivalin halk koşusunda renkli görüntüler yaşandı



MANİSA - Bu yıl 477'ncisi kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Halk Koşusu'na 202 kişi katılırken yarışmanın ilgi odağı 3 yaşındaki golden cinsi Cesur isimli köpek oldu. Cesur isimli köpek sevimli hareketleriyle yarışmaya renk katarken Mesir Halk Koşusunda erkeklerde Mehmet Küçükbıyık, bayanlarda da Leyla Seven birinci oldu.

Manisa'da 477. Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında Mesir Halk Koşusu düzenlendi. Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanından başlayan ve yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda gerçekleştirilen koşuya 202 kişi katıldı. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katıldığı yarışta ilgi odağı ise 3 yaşındaki golden cinsi Cesur isimli köpek oldu. Cesur, yarışmaya sahibi Tülin Yaman ile birlikte katılırken sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

Koşunun startını Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu verdi.

Yaklaşık 5 kilometrelik maratona başlayan sporcular, halkın meraklı bakışları içerisinde Cumhuriyet Meydanından Doğu Caddesi ve İzmir Caddesi güzergahından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan koşuda erkekler kategorisinde birinciliği 15.53'lük derecesiyle Mehmet Küçükbıyık, ikinciliği 16.23'le Ahmet Bayram, üçüncülüğü 16.41'le Abdurrahman Çavdar, dördüncülüğü 16.47'yle Mehmet Erkul, beşinciliği 17.26'yla Eyüphan Cuban kazandı.

Bayanlarda birinci 20.34'lük derecesiyle Leyla Seven, ikinci 21.10'la Eylem Öter, üçüncü 21.35'le Buket Işıldar, dördüncü 22.18'le Rüveyda Gökduman, beşinci 22.23'le Duygu Karaman oldu. Bayanlarda birinci olan Manisa Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Leyla Seven Manisa'da antrenman yapabilecekleri bir tartan pist olmadığı için başka şehirlere gitmek zorunda kaldıklarını belediyelerin biran önce tartan pisti Manisa'ya kazandırması gerektiğini söyledi.

Yarışmada bayanlar ve erkekler kategorilerinde birincilere 400 TL, ikincilere 300 TL, üçüncülere de 200 TL para ödülü verildi.

Derece yapan bayan sporcuların madalyalarını Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı verirken para ödüllerini de Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık takdim etti. Erkekler kategorisinde derece yapan sporcuların madalyalarını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Songüler para ödüllerini de Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu verdi.