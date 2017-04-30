Mesir Fuarını 300 Bin Kişi Ziyaret Etti

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl 24. kez açılan Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nı yaklaşık 300 bin kişi ziyaret etti.



SNS Fuarcılık tarafından organize edilen Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı bu yıl 24. kez ziyaretçilere açıldı. Fuara ilgi bu yıl daha da arttı. Fuar Merkezi'nin iç bölümleri ve çevresinde dernek ve vakıf stantlarıyla birlikte toplam 300 katılımcının yer aldığı fuarı 21 Nisan tarihinden bu yana yaklaşık 300 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.



Alışveriş ve eğlence



Mesir Fuarı, açıldığı ilk günden itibaren adeta Manisalıların akınına uğradı. Gıdadan giyime, mobilyadan süs bitkilerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip fuar, hem vatandaşları hem de katılımcıları memnun etti. Alış veriş yaparken aynı zamanda eğlenme fırsatı bulan Manisalılar, yaklaşık 10 gün boyunca Fuar Merkezinde güzel vakit geçirme imkanı buldu.



Bu yıl fuarın açıldığı ilk günden son güne kadar büyük ilgi gördüğünü belirten SNS Fuarcılık yetkilisi Naime Simsaroğlu, "Yıllar önce çok küçük bir mekanda başlattığımız fuarımız artık dev bir organizasyon haline geldi. Fuarımız, Mesir Macunu Festivali'nin en önemli parçalarından biridir. Bu yıl 24.kez açılan fuarımız artık geleneksel bir değerimiz durumundadır. Katılımcı firmalarımız ve vatandaşlarımız son derece memnun kalmıştır. Her yıl üzerine biraz daha koyarak büyüyen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, Manisalıların heyecanla beklediği bir organizasyon olmaya devam edecektir" diye konuştu. - MANİSA