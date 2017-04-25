Mesir Fuarı 24.'cü Kez Kapılarını Açtı

Yoğun katılımla gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali içerisinde, festivalle özdeşleşen Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın, sanayileşmede öncü iller arasında olan Manisa için oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 24.'cü Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılış törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. 23'üncü Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteri de konser verdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil birer konuşma yaparak, fuarın festival içerisinde ki en önemli organizasyonlardan birisi olduğuna dikkat çekti.

Fuar Festivalle Özdeşleşti

Fuarın açılışında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'de bir konuşma yaptı. Başkan Ergün konuşmasında, "Manisa'mızın 5 asıra ulaşan köklü festivali, Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivalimizin içerisinde, adeta festivalle özdeşleşen Sanayi ve Ticaret Fuarı, sanayileşmede öncü illerimizden olan Manisa'mız için oldukça önemli. Kesintisiz bir şekilde 24 yıldır süregelen bu önemli fuarda sektör temsilcileri, üretici ve tüketiciyi yıllardır Manisa'mızda bir araya getiriyoruz. Manisa'mız gelişmiş Organize Sanayi Bölgesi ve tarıma dayalı endüstri noktasındaki potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi bir şehir. Bu tartışılmaz bir konu. Burada yerel yönetimler olarak üzerimize düşen görev, şehrimizin tanıtımını en iyi şekilde yapmanın yanı sıra buraya gelen yerli ve yabancı konukların güzel ve yaşanabilir bir şehre geldiklerini hissettirmek" dedi.

"Büyükşehir Olarak Büyük İşler Yapıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak büyük işler yaptıklarının altını çizen Başkan Ergün, "Şehrimizin sorunsuz bir altyapıya ulaşması, modern ulaşım, sorunsuz yollar, sosyal alanlar gibi çok geniş yelpazede çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Bakınız şehrimiz merkezinde trafiğin belirli saatlerde kilitlenme noktasına geldiği Öğretmenevi ile Galericiler Sitesi arasındaki bölgede kavşak projemizi Allah'ın izniyle başlattık. 2018 yılında bu çalışmamızı tamamlayarak, Manisa'mızın o bölgesinde yaşanan sorunu inşallah kökünden çözmüş olacağız" diye konuştu.

"Şehzadeler Belediyesi İşbirliğiyle Ortak Proje"

Manisa merkez eski Sümerbank'ın olduğu bölgeye yeni bir proje kazandıracaklarını hatırlatan Başkan Ergün, "Burada da çalışmalarımızı başlattık. Şehzadeler Belediyesi ile orada güzel bir işbirliğiyle Manisa'mıza çok güzel bir sosyal alan kazandıracağız. Yine şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Elektrikli Otobüs Projemizde de artık test çalışmaları aşamasında olduğumuzun müjdesini vermek istiyorum. Bir sıkıntı olmadığı takdirde bir yıla yakın zamanda elektrikli otobüslerimiz Manisa yollarında hizmet vermeye başlayacak.

Bu otobüslerin hizmet vermesiyle birlikte servis saatlerinde yaşanan trafik sıkıntısını kısmen de olsa çözmüş olacağız" şeklinde konuştu.

"Büyükşehir 17 İlçede Çalışma Yürütüyor"

Başkan Ergün konuşmasının devamında, "17 ilçemizin her bölgesinde Manisa Büyükşehir Belediyemizin en az bir çalışması mevcut. Bunların yanı sıra şehrimizin yurt içinde ve yurt dışında en güzel şekilde tanıtılmasına da büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Mesir Macunu Festivali'ne katkımızı arttırarak sürdürüyoruz. 24 yıldır kesintisiz bir şekilde devam eden Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'na da aynı şekilde katkımız ilk günden itibaren sürmekte. Hepimiz bu güzel fuarın ileriye taşınması ve yaşatılması noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle fuarın bugünlere kadar ulaşmasında SNS Fuarcılık başta olmak üzere, emeği olan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara Manisa adına teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Açılış Kurdelesini Hep Birlikte Kestiler

Konuşmaların ardından 24.'cü Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Fuarda stant açan firmaları tek tek ziyaret eden protokol üyeleri, tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hakkında bilgiler aldı.

Başkan Ergün Büyükşehir Standında Projelerle İlgili Bilgi Verdi

Bu yıl 24.'cü kez düzenlenen fuarda Manisa Büyükşehir Belediyesi de stant açtı. Protokol üyelerini Büyükşehir Belediyesi'nin standında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Güvençer başta olmak üzere diğer protokol üyelerine Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü projeler hakkında bilgi verdi.

