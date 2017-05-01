Mesir Festivaline Muhteşem Son

Türk Sanat Müziği Korosu ile Halk müziği Korosu birbirinden güzel şarkıları seslendirerek, Manisa'ya adına yakışır bir gece yaşattı.

477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının konseri ile sona erdi. Konsere, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Manisa Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konser, Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun birbirinden güzel parçaları seslendirmesi ile başladı. Şef Aylin Eralp'ın eşliğinde seslendirilen parçalara, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de eşlik etti. Ardından Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu tarafından zeybek gösterisi gerçekleşti.

Halk Müziği ve Roman Dansları Beğeni Topladı

Gecede, Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu şef Sener Akıncı eşliğinde Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Seslendirilen şarkılarla adeta mest olan Manisalılar yerinde duramadı. Roman Dans gösterisi izleyenleri büyüledi.

Manisa Valisinden Övgüler

Programın sonunda sahneye davet edilen Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 477'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin son gecesinde Manisalılara muhteşem bir gece yaşatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına teşekkür etti. Muazzam bir hafta geçirdiklerini belirten Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, emeği geçen herkese teşekkür ederek sahneye davet etti. Konservatuvar şefleri, Aylin Eralp ve Sener Akıncı'ya çiçek takdim edildi.