Mesir Festivali'nde Sosyal Farkındalık

477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali etkinlikleri kapsamında ZİÇEV yararına Tarzan Meydanı'nda 'Tut Elimi Geleceğim Olsun, Mesir Hair Show' etkinliği düzenlendi.



Manisa Berberler ve Kuaförler Odası tarafından 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında ZİÇEV yararına düzenlenen 'Tut Elimi Geleceğim Olsun, Mesir Hair Show' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Manisa Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelliler de katıldı. Tarzan Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, sosyal sorumluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla gecenin düzenlendiğini belirterek başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Gecede ünlü şarkıcı Mikrop birbirinden güzel şarkıları konuklarla buluşturdu. Gecede birbirinden ilginç saç tasarımları büyük bir dikkatle izlenirken vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. - MANİSA