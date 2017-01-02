Mesiad'da Başkanlığa Tekrar Gecü Seçildi

Merterli Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Başkanlığına tekrar Yusuf Gecü seçildi.



Yusuf Gecü, sanayicinin ve Merter'in sorunlarını iyi bildiklerini ve bu kararlılıkla durmadan yorulmadan bir dönem daha çalışacaklarını dile getirdi.



MESİAD'a hizmet eden herkese teşekkür eden Gecü, "Bizler, birlik ve beraberlikten yanayız, 'ben değil biz' prensibi ile Merter'i hak ettiği yere taşımak için takım arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" dedi.



Gecü, seçim sonrası yaptığı konuşmada, MESİAD'ın 15 Temmuz sonrası çok zor bir süreç geçirdiğini, bu süreçte Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte olağanüstü bir mücadele verildiğinin altını çizdi.



Yusuf Gecü, Merter'i çok iyi tanıyan, sorunlarını ve çözüm yollarını bilen arkadaş grubuyla yola çıktıklarını belirterek, MESİAD için yeni bir sayfa açarak hizmet edeceklerini söyledi. Gecü, "Geçmişte yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri artarak devam edecek. Merter esnafına İTO işbirliği ile hayata geçirdiğimiz İTO-MOBİL hizmetinin getirdiği kolaylık ve zaman kazanımının yanında,eğitime destek amaçlı yapılan projelerimize ek olarak yeni projeler de belli bir plan çerçevesinde uygulanacak. Merter'i dünyanın tekstil ve moda merkezi olma yolunda hak ettiği konuma getirmek için çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL