Mescid-i Aksa'da Filistinli Tutuklulara Destek Gösterisi

İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine karşı açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla Mescid-i Aksa'da gösteri düzenlendi.



Cuma namazı sonrası Aksa'nın avlusunda toplanan onlarca kişi, açlık grevindeki Filistinlilerin fotoğraflarını taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.



Uluslararası toplumu İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmeye çağıran göstericiler, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını istedi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.