Mesane Kanserine, Tedavi Umudu Doğdu

Kanadalı bilim adamları, mesane kanserine karşı VAR2CSA adlı sıtma paraziti proteinin, kansere çare olabileceğini belirtti.



University of British Columbia tarafından yapılan araştırmada, kemoterapiye cevap vermeyen mesane kanseri tümörleri, bir grup fareye aktarılarak ilacın etkisi gözlendi. VAR2CSA adlı sıtma paraziti proteinin uygulandığı tümörlü hayvanların, yüzde 80'i 70 gün boyunca hayatta kalmayı başarırken, ilacın uygulanmadığı diğer hayvanların öldüğü gözlendi. Araştırmayı yürüten Mads Daugaard çıkan sonuç karşısında çok heyecanlandıklarını belirtirken, ilacın ölümcül mesane kanseri tedavisinde daha kapsamlı araştırmaların önünü açacağını dile getirdi. Daugaard, araştırmanın bir sonraki safhasında ilacın klinik deneylerde uygulanabilirliğini kontrol edeceklerini söyledi.



Tedavi edilmesi en pahalı kanser hastalıklarından olan mesane kanseri en yaygın 5. kanser hastalığı iken son 20 yılda yapılan araştırmalar tedavide yetersiz kalıyor. - VANCOUVER