Mesam Referandum Sonucunu Tutturdu

Malatya Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (MESAM) 16 Nisan referandumuna ilişkin 7-14 Mart tarihinde Malatya'da yaptığı anket çalışması ile gerçek sonuca en yakın sonucu buldu.



16 Nisan referandumunda Malatya'da yüzde 69.57 'evet', yüzde 30.43 ise 'hayır' çıkarken, MESAM 7-14 Mart tarihleri arasında Malatya'nın çeşitli yerlerinde yaklaşık 7 bin 400 kişi ile yaptığı anket çalışmasında Malatya'da yüzde 69.2 ile 'evet', yüzde 30.8 ise 'hayır' çıkacağını söylemişti.



MESAM, yaptığı anketle Malatya'da referandum sonucunu en yakın tahmin eden tek anket şirketi olurken, konuya ilişkin olarak MESAM yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Bu sonuçla birlikte MESAM doğru ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır" denildi. - MALATYA