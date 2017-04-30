Meşaleli Kayak Gösterisi - Hakkari

Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından farklı kategorileride 50 sporcunun katılımıyla meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.



Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.



50 kişilik kayakçı grubu, ellerindeki meşalelerle güzel görüntü oluştururken, Hakkarilere görsel bir şölen sundu.