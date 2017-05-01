Meşale Derneği 10. Kermesini Açtı

1-7 Mayıs 2017 tarihlerinde açık kalacak olan 10. Meşale İhtiyaç Sahipleri Yararına Kermesi'nin başlaması dolayısıyla bir açılış töreni gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanında düzenlenen kermesin açılış programı Kur'an-ı Kerim Tilavetiyle başladı. Daha sonra kısa bir konuşma yapan Meşale Derneği Başkanı Tamer Çalhan, "Kardeşliğin pekişmesi, yardımlaşma-dayanışma hassasiyetinin artması; maddi ve manevi güzelliklerin ortaya çıkması adına kermesimizin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Hemşerilerimize teşekkür ediyoruz

Kermesin dernek gönüllülerinin çabalarıyla düzenlendiğini kaydeden Tamer Çalhan, şöyle konuştu:

"Kermesimizin gelirini de yine kardeşlik duygusu içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Kermes faaliyetiyle gözettiğimiz hedef; yardım duygusunun gelişmesi, derneğimiz gönüllülerinin kendi imkanlarıyla kendi çabalarıyla ve sivil duruşunu muhafaza ederek kendi faaliyetlerini, çalışmalarını sürdürmesi, devam ettirmesidir. Kadınıyla-erkeğiyle, çocuk genç ve yaşlısıyla her bir gönüllümüz, komisyon üyelerimiz çalışıp işbirliği yaparak dayanışma içerisinde sağolsunlar üzerlerine düşen sorumluğunu yerine getirerek bugün bu kermes çalışmasını ortaya koydular. Bu çalışmalar sadece iç bünyede değil aynı zamanda dışarıdan gelen misafirler için de sürmekte. Böyle bir dayanışma ve çaba içerisine girmek her millete nasip olmaz. Bu yönüyle de Rabbimize Hamd ediyoruz. Diğer bir husus da bizim paylaşarak ve dayanışarak kardeşçe birlikte yaşamak için bir fedakarlık ortaya koymamız gerektiğine inanıyoruz. Haliyle kardeşlik diyoruz, dayanışma, paylaşma, birlikte yaşama diyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle kermesimize katkı sunan, emek veren gönüldaşlarımıza ve bundan sonra da katkı sunacak arkadaşlarımıza ve hassaten de gelip kermes sürecinde desteklerini verecek hemşerilerimize teşekkür ediyoruz."

Daha sonra İmam-Hatip Abdulkadir Ateş tarafından dua yapıldı. Duadan sonra açılış kurdelesi kesilerek kermes gezildi.