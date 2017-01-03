Mesai Saatlerine Yeni Ayarlama

Balıkesir Valiliği, bu yıl kaldırılan kış saati uygulamasından kamu çalışanlarının etkilememesi için mesai saatinde değişikliğe gitti.



Balıkesir Valiliği, bu yıl kış saati uygulamasının kaldırılmasından dolayı memurların mesai saatlerinin yeniden düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemeye göre '08.00-12.00- 13.00-17.00 arası olan mesai saatlerinin "08.30-12.30- 13.30-17.30" olarak değiştirildi. Valiliğin mesai saatleriyle ilgili açıklamasında: "İlimizde uygulanacak mesai saatleri, 657 sayılı devlet memurları kanununun 100. maddesi uyarınca yeniden düzenlenmiş olup, Balıkesir ili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma saatleri 02.01.2017 Pazartesi gününden itibaren Sabah: 08: 30 - 12: 30, Öğle: 13: 30 – 17: 30 olarak uygulanacak." denildi. - BALIKESİR