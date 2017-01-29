Mesai Anlaşmasına Uymayan İşverene Ceza

Her yıl işçi ve işveren arasında karşılıklı onayıyla yapılan "Fazla Mesai Muvafakatnamesi" işverene çeşitli yükümlülükler getiriyor. Bu yükümlülüklerin en önemlisiyse fazla çalışma saatinin 275 saatten fazla olamaması. İşçinin bu süre üzerinde çalıştırılması, işçinin onayı olsa bile, mümkün değildir. 4857 Sayılı İş Kanununun 41. maddesi süre aşımına imkan vermemektedir.

HAMİLELER KAPSAM DIŞINDA

Fazla mesainin kapsamadığı kesimse 18 yaşını doldurmamış işçiler, gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler, kısmi süreli çalışan işçiler, sağlığının elvermediğini belgeleyen işçiler olarak belirlenmiş durumda. Onay vermiş olsalar bile kanunen fazla çalışma yapmaya zorlanamazlar.

İŞVERENE, İŞÇİ BAŞINA CEZA

Bu kurallara uymayan işverenlerde ceza ile karşılaşıyorlar. İşçiye hakettiği mesai ücretini ödemeyen, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmayan, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almayan işveren, her işçi için 295 TL ceza veriliyor. (Vatan)