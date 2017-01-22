Mes Yazılım Çözümleri Nelerdir? Nerelerde Kullanılır?

İletişim Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Şen, MES yazılım çözümlerini Wise TV'ye anlattı.



Şen, "MES yazılımları aslında üretim yönetim sistemi. Şuan Türkiye piyasasında üretim yönetim çözümleri pek fazla uygulanmamakta, üretim sahasının takibi pek fazla yapılmamakta. Ülkemizin en büyük problemlerinden biri de verimlilik, izlenebilirlik. Biz MES çözümleri ile fabrikalarda izlenebilirliği ve verimliliği takip ettirmeyi amaçlıyoruz. Amacımız işletmenin bütün kaynaklarını iyi şekilde yönetebilmesi, sahasını izleyebilmesi, online olarak müdahale edebilmesi ve bu doğrultuda da ben bu işten gerçekten kar ettim mi etmedim mi, fiili maliyetlerim gerçekte ne bunları izleyebilecekleri yapılar olarak tarifleyebiliriz" dedi.