Merzifon Sokaklarının Seyyar Satıcısı "Pala Kovboy"

CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde seyyar satıcılık yapan "Pala Kovboy" lakaplı 71 yaşındaki Mehmet Ali Koparan, giyim tarzı, pala bıyıkları ve satış yaparken söylediği manilerle ilgi odağı oluyor.



Henüz bir yaşındayken geçirdiği kaza sonucu omurilik kemiği kırılan, doktorların "yaşamaz" dediği Ali Koparan, hayatta kalmayı başardı. Ancak kemik gelişimi yavaşladığı için Koparan'ın boyu ancak 128 santimetreye kadar uzadı.



Evli ve 4 çocuk babası Koparan, bugüne kadar tuvalet bekçiliğinden simitçiliğe kadar pek çok farklı iş yaparak ailesini geçindirmeye çalıştı.



Şimdi seyyar satıcılık yapan Koparan, pala bıyıkları, kovboy şapkası ve çizmesiyle dikkati çekiyor. Koparan, kibrit, ip, çanta, yara bandı gibi malzemeleri, kendine has maniler söyleyerek satmaya çalışıyor.



İlerlemiş yaşına rağmen Merzifon sokaklarını sabahtan akşama kadar dolaşarak satış yapan "Pala Kovboy", vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.



"Her gün bıyıklarımın bakımını yapıyorum"



Koparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayatı kendine göre eğlenceli hale getirdiğini söyledi.



Çalışmaya 10 yaşında başladığını belirten Koparan, 71 yaşına ulaşmasına karşın halen kendisini sağlıklı hissettiğini, bunu sürekli yürümeye ve çalışmaya borçlu olduğunu dile getirdi.



Emekli olduğuna yaşıtları gibi kahvehanede veya evde oturamadığını anlatan Koparan, "Boş durmayı hiç sevmem. Bir liralık bile bir şey satsam mutlu olurum. Kimseye muhtaç olmadım bu yaşıma kadar, hep ekmeğimi helal parayla kazandım. Engelli olmama rağmen kimseden bir kuruş para istemedim. Engelliyim ama hiç ağlamadım, hayata küsmedim. Ağlasam neye yarar, ben kaybederim." diye konuştu.



Koparan, farklı olmayı sevdiğini vurgulayarak, "Özellikle bıyıklarımı çok seviyorum, her gün bakımını yaparım. Bıyıklarıma çok para harcıyorum. 'Şu bıyıkları kes' diyen de var, onlara hayran olan da. Ben mutlu olduğum gibi yaşıyorum, ona göre giyiniyorum. Vatandaşlar beni çok seviyor, benimle fotoğraf çektirmek istiyor. Söylediğim maniler, türküler vatandaşın hoşuna gidiyor. 'Senin hem karizmanı hem tatlı dilini seviyoruz' diyorlar." ifadelerini kullandı.



Merzifon Bakkal, Bayi ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı Recep Kırbaş da Koparan'ın çalışma azmini takdir ettiklerini belirterek, "Çanta satar, kibrit satar, helalinden parasını kazanır. Engelli olmasına rağmen çalışmış, çabalamış ve hayata tutunmayı başarmış. Bıyıklarıyla ve giyimiyle de pazarımızın renkli bir kişisidir. Mehmet amca, pazarcı esnafı ve vatandaşlar tarafından sevilen, sayılan bir kişidir." dedi.