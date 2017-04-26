Meryem Uzerli Yüzünün Yaşlanmış Halini Instagram Hesabından Paylaştı

Ne kadar güzel olursak olalım zamana direnme şansımız yok. Bu gerçeğin bilincinde olan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, gelecekte nasıl yüz hatlarına sahip olacağını öğrenmenin bir yolunu buldu.

YÜZÜNÜN YILLAR SONRAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

İnternet üzerinde bir özel bir programa fotoğrafını yükleyen Meryem Uzerli, yüzünün yıllar sonra sahip olacağı halinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Uzerli'nin hayranları, ünlü oyuncunun yaşlanmış yüzünü gördüklerinde gözlerine inanamadı.