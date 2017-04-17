Meryem Uzerli ve Kızının Oyun Videosu Beğeni Rekoru Kırdı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'nin kızıyla oynadığı anların videosu 340 binden fazla beğeni aldı.

Meryem Uzerli ve Kızının Oyun Videosu Beğeni Rekoru Kırdı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli Can Ateş'ten olan kızı Lara'yla güzel vakitler geçirmeye devam ediyor.

340 BİN BEĞENİ ALDI

Kızını omzundan tutum sallayan Uzerli, kızıyla yaşadığı eğlenceli anların videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uzerli'nin kızıyla geçirdiği neşeli anların videosu 340 binden fazla beğeni aldı.

İşte Uzerli'nin Instagram paylaşımı:

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