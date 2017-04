Meryem Uzerli, Uzun Boylu Güvenlik Görevlisinin Yanında Küçücük Kaldı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gezisine devam ediyor. Abu Dabi'den, Dubai'ye geçen ünlü oyuncu burada özellikle erkek hayranlarının yakın ilgisiyle karşılandı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Uzerli'nin hayranları arasında gittiği mekanda görev yapan güvenlik görevlileri de vardı. Uzun boylu bir güvenlik görevlisi, Meryem'le fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğrafta 1,73 boyundaki Meryem Uzerli, güvenlik görevlisinin göğsünde kaldı.

"BİR DAHA ASLA"

Ünlü oyuncu uzun boylu güvenlik görevlisinin yanında kısacık görüldüğü fotoğrafı Instagram hesabından "Bir daha asla!" anlamına gelen İngilizce "Ever so SAFE again" notuyla paylaştı.

Uzerli'nin Instagram paylaşımı: