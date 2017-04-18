Geçtiğimiz ay Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan kozmetik markası için tanıtım yapan Meryem Uzerli, Arap dünyasında fırtına gibi esmeye devam ediyor.

YOĞUN İLGİYLE KARŞILANDI

Son olarak bir kozmetik ve giyim firmasının tanıtımı için Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye giden ünlü oyuncu, burada yoğun ilgiyle kaşılandı.

Uzerli, tanıtım sırasında çekilen görüntülerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İşte Uzerli'nin Instagram paylaşımları:





