Merve Hamza'nın Baba ve Kardeşinin Türkiye'ye Getirilişi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilirken babasını ve kardeşini kaybeden 12 yaşında Merve Hamza, savaştan geriye kalan iki kişilik ailesine Türkiye'de kavuştu.



Doğu Halep'teki evlerinin bombalanmasıyla annesi ve iki kardeşi yaşamını yitiren, enkaz altında kaldığı için ağır yaralanan Merve, bölgeden tahliye edilirken yaralı babasını ve 6 yaşındaki kardeşi Yusuf'u kalabalıkta kaybetti.



Teyzesi ve eniştesiyle Türkiye sınırına gelen ve ambulansla Hatay'daki Antakya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve, burada tedavi altına alındı.



Geçen hafta Anadolu Ajansının görüştüğü Merve'nin, babasının ve kardeşinin bulunması isteği şans eseri gerçek oldu. Kızın babasının İdlib'teki bir sahra hastanesinde olduğu bilgisine tesadüfen ulaşan AA ekibinin, durumu aktardığı İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Antakya Devlet Hastanesi yetkililerinin girişimiyle baba Muhammed ve kardeşi Yusuf Türkiye'ye getirildi.



Kavuşma anı



Tedavi gördüğü hastanede "Şu an en çok ne istersin?" sorusuna "Babamın ve kardeşimin yanımda olmasını" cevabını verdiği sırada, her ikisini de karşısında gören çocuğun mutluluğu AA kamerasına yansıdı.



Herkesi duygulandıran kavuşmada, baba ve kızı uzun süre sarılıp öpüşerek hasret giderdi.



Merve Hamza, yaşadığı mutluluğunun kelimelerle tarif edilemeyeceğini söyledi.



Bir anda babasını ve kardeşini karşısında görünce çok heyecanlandığını, tüm acılarını unuttuğunu belirten Hamza, "Bir gün geleceklerini biliyordum ama o gün bugünmüş. Babamı ve Yusuf'u çok özledim, çok dua ediyordum, Allah hepsini kabul etti, şu an babamla birlikteyim. Bana babamı ve kardeşimi getirdiniz, Allah sizlerden razı olsun." dedi.



"En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek"



Hamza, en büyük hayalinin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:



"Allah ondan bin kere razı olsun. Allah onu çocuklarına bağışlasın. Bizi kabul etti. Biz ölümle yaşam arasındaydık, bizi kabul edip buraya getirdi ve tedavi ettiler. Suriyelileri ondan başka düşünen yok. Suriye'de doktor yok, yaralanan ölüyordu. İran, Lübnan ve rejim bizi herkes vuruyordu, bizi düşünen sadece Türkiye oldu. Allah, Suriye halkını korusun. Babamı bana getirdiniz, bir daha asla elini bırakmayacağım, hep birlikte olacağız. İnşallah babam da iyileşecek."



Baba Hamza ise kızına kavuşmasında emeği olan herkese teşekkür etti.



"Ailemde geriye sadece iki çocuğum kaldı"



Yaklaşık 10 gündür kızından haber alamadığını ve Suriye'deki bir hastanede tedavi edilirken İHH İnsani Yardım Vakfında görevli birinin yanına gelip "Gazeteciler kızını buldu, seni ona götüreceğiz" dediğini anlatan baba Hamza, duygularını şu sözler ile ifade etti:



"Halep'ten çıktıktan sonra beni ambulansa bindirdiler, hastaneye götürdüler, hiçbir şey hatırlamıyorum. Yaralıydım, kızımı da Türkiye'ye götürmüşlerdi. Oturduğumuz evi uçaklar bombaladı, 4 aileydik 5 kişi orada öldü. İçlerinde iki evladım ve eşim de var. Ailemden geriye sadece çocuklarım Yusuf ve Merve kaldı. Allah razı olsun, gazeteciler kızım buldu ve beni ona getirdi, önce Allah'a sonra sizlere binlerce kere teşekkür ederim."



Saldırılarda kolundan ve sağ gözünden yaralanan baba Hamza'nın tedavisinin kızı ile aynı hastanede devam edileceği öğrenildi.