- Mert Şişmanlar'ın hedefi dünya şampiyonluğu



MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judodaki şampiyon milli sporcusu 17 yaşındaki Mert Şişmanlar, hedefinin Şili'deki Ümitler Dünya Şampiyonası'na katılarak altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı judocusu Mert Şişmanlar'ı makamında misafir ederek elde ettiği başarılardan dolayı ödüllendirdi. Ziyarette Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kapusuz, Manisa Lisesi Müdürü İlhan Kurban ile Mert Şişmanlar'ın babası Zafer Şişmanlar ile annesi Işılay Şişmanlar da hazır bulundu.

Gençlerin sporla ilgilenmesi gerektiğini anlatan ve milli formayı giymenin önemine vurgu yapan Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Mert Şişmanları başarılardan dolayı kutladıktan sonra daha büyük başarılarla Türkiye'nin gururu olması temennisinde bulunarak madalya, başarı belgesi ve altın hediye etti. Şişmanlar'ın sporun yanında okumasının da önemli olduğunu kaydeden Çorumluoğlu, genç sporcunun eğitimini kesinlikle aksatmaması gerektiğini vurgulayarak kaymakamlık olarak her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

Judo sporuna 9 yıl önce Manisa Belediyespor'da başlayan 17 yaşındaki Mert Şişmanlar, Ağustos ayında Şili'de yapılacak olan Dünya Ümitler Şampiyonası'nda birinci olmak istediğini söyledi. Genç judocu, en büyük hedefinin ise olimpiyatlarda milli formayı giyerek derece elde etmek olduğunu da sözlerine eklerken, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve eğitim gördüğü Manisa Lisesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Önünde yoğun bir turnuva ve milli takım kampı olduğunu kaydeden Manisa Lisesi 11. sınıf öğrencisi Mert Şişmanlar, "Çarşamba günü Samsun'da yapılacak olan milli takım kampına katılacağım. Ardından Romanya ve Polonya'da yapılacak olan Ümitler Dünya Turu diye adlandırılan Avrupa Kupası'na katılacağım. Ardından da Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başlayacağım yine Samsun'da. Daha sonra Litvanya'da Avrupa Şampiyonası, Macaristan'daki Avrupa Gençlik Oyunları Festivali ve en sonunda da Şili'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah oralarda da altın madalyayı hedefliyorum" diye konuştu.

Mert Şişmanlar, daha önce Liselerarası Dünya 3'üncüsü, Liselerarası Türkiye Şampiyonu, Ümitler Türkiye Şampiyonluğu, Büyükler Türkiye 2'nciliği, Balkan Şampiyonası 2'nciliği, Avrupa Kupası Şampiyonluğu ve en son Çekya'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupasında 3'üncülük derecelerini elde etmişti.