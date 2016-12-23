Mert Savaş'la Cennet Köşeler Kartepe'de

Ülkemizin eşsiz güzelliklerine sahip farklı yörelerinin tanıtımının yapıldığı Beyaz Tv'nin sevilen turizm ve seyahat programı olan Mert Savaşla Cennet Köşeler'in bu seferki durağı Kartepe ilçesiydi. Mert Savaş'ın sunuculuğunu yaptığı Cennet Köşeler program ekibi, Kartepe'nin eşsiz güzelliklerini kayıt altına aldı.

Kış turizminin en önde gelen cazibe merkezlerinden biri Kartepe'yi gezen ve doğal güzelliklerine hayran kalan Cennet Köşeler yapım ekibi, kar kalınlığının bir metreyi geçmesi ile yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Kartepe kayak merkezinde çekimler yaptı. Kartepe'nin zirvesine giden yolda eğlenmeye ve tatile gelen ziyaretçilerle sohbet eden Cennet Köşeler ekibi, kar tatillerinin olmazsa olmazı sucuk ekmek keyfini yaşamayı da ihmal etmedi.

Üzülmez :Kartepe Turizmde Altın Çağını Yaşayacak

Kartepe zirvesi dönüşü Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile Kartepe'ye değer katan projeler hakkında bir röportaj da gerçekleştirdi. Sapanca gölü kıyısında bulunan Sukay'da yapılan röportaj da Başkan Üzülmez, "Kartepemize hoşgeldiniz. İlçemiz Türkiye' de ve hatta uluslararası platformda marka kent, turizm cazibe merkezi olmaya aday bir kent. Turizm deyince tüm hizmetleri bir bütün olarak düşünüyoruz. Her bir turistimizi en kısa zamanda tekrar gelmeyi arzu edecek şekilde Kartepe'den uğurlamak en önemli hedefimiz. Hizmette bütünsel olarak kaliteyi sağladığınız da, bu kendiliğinden oluyor zaten. Teleferik, yeni otel yatırımları, Adliye Sarayı gibi özel ve önemli yatırımlarla ilçemiz bugüne kadar turizm pastasından alamadığı payı da almaya başlayacaktır. Önümüzdeki yıllarda Kartepe turizmde altın çağını yaşayacak." dedi.

Mert Savaş: Kartepe Sınırsız Bir Hazine Gibi

Kartepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çekimlerde, Cennet Köşeler'in yapımcısı ve sunucusu Mert Savaş, "Kartepe, her gelişimde hayran kaldığım çok özel yerlerden biri benim için. Başkanımız Hüseyin Üzülmezi'i de tanıdıktan ve dinledikten sonra, vizyonunu ve hedeflerini öğrenince Kartepe' de halkına daha çok özendim. Burası gerçekten Cennet gibi bir köşe ve Başkanımızın iddialı projeleri ile çok daha ileri noktaya taşınacaktır. Kartepe'yi çek çek bitmez. Sınırsız bir hazine gibi. Doyamadık açıkçası. Buradan bir bölüm değil en az 10 bölüm çıkar Başkanım. Projelerinizi zevkle ve ilgiyle takip edeceğim." diye konuştu.