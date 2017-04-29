Mersinli Muhtarlar Çanakkale'de

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenen gezi nedeniyle kente gelen muhtarlar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Çanakkale Belediyesini ziyaret etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın ağırladığı Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Arıcı, gezi etkinliğine ilişkin bilgiler verdi.



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102. yıl dönümü törenleri kapsamında Çanakkale ruhunu yaşamak adına çok sayıda muhtarla kente geldiklerini belirten Arıcı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı başta olmak üzere kent gezisi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.